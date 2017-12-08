Заря уступила Атлетику и выбыла из Лиги Европы

В первом тайме отметим опасный прострел низом от Гордиенко, к которому нескольких сантиметров не хватило Караваеву чтобы замкнуть его. Гости ответили незасчитанным голом Вилльямса, который забивал из офсайда, а также эффектным дальним выстрелом через себя в исполнении Гарсии - мяч пролетел над перекладиной.

Для выхода в следующий этап соревнований луганчанам необходимо было обыгрывать прямого конкурента за путевку в плей-офф, но клуб из Бильбао удержал ворота на замке, одновременно с тем дважды забил после перерыва.

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На 70 минуте точный навес Сусаеты со штрафного обернулся в точный удар головой нападающего Арица Адуриса. В заключительные минуты основного времени похож розыгрыш штрафного закончился потерей защитниками "Зари" Рауля Гарсии, который успел принять мяч, оценить ситуацию, и нанести точный удар - 0: 2.

Добавим, что именно "Атлетик" выиграл квартет J - 11 очков. Столько же и у "Эстерсунда" - шведы выходят в 1/16 финала со второй позиции. "Заря" третья с 6 баллами, "Герта" замкнула четверку с 5-ю очками.