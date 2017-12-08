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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 19327 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 34658 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103511 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111753 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 133061 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107106 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108591 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Заря уступила Атлетику и выбыла из Лиги Европы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Луганская "Заря" провела заключительный поединок группового раунда Лиги Европы, встретившись на "Арене Львов" в 6-м туре соревнований с ФК "Атлетик" из Бильбао, передает корреспондент УНН.

В первом тайме отметим опасный прострел низом от Гордиенко, к которому нескольких сантиметров не хватило Караваеву чтобы замкнуть его. Гости ответили незасчитанным голом Вилльямса, который забивал из офсайда, а также эффектным дальним выстрелом через себя в исполнении Гарсии - мяч пролетел над перекладиной.

Для выхода в следующий этап соревнований луганчанам необходимо было обыгрывать прямого конкурента за путевку в плей-офф, но клуб из Бильбао удержал ворота на замке, одновременно с тем дважды забил после перерыва.

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На 70 минуте точный навес Сусаеты со штрафного обернулся в точный удар головой нападающего Арица Адуриса. В заключительные минуты основного времени похож розыгрыш штрафного закончился потерей защитниками "Зари" Рауля Гарсии, который успел принять мяч, оценить ситуацию, и нанести точный удар - 0: 2.

Добавим, что именно "Атлетик" выиграл квартет J - 11 очков. Столько же и у "Эстерсунда" - шведы выходят в 1/16 финала со второй позиции. "Заря" третья с 6 баллами, "Герта" замкнула четверку с 5-ю очками.

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