Зоря поступилася Атлетіку та вибула з Ліги Європи

У першому таймі відзначимо небезпечний простріл низом від Гордієнка, до якого кількох сантиметрів не вистачило Караваєву аби замкнути його. Гості відповіли не зарахованим голом Вілльямса, який забивав з офсайду, а також ефектним дальнім пострілом через себе у виконанні Гарсії – м'яч пролетів над поперечиною.

Для виходу в наступний етап змагань луганчанам необхідно було обігравати прямого конкурента за путівку в плей-оф, але клуб з Більбао втримав ворота на замку, водночас з тим двічі забив по перерві.

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На 70 хвилині точний навіс Сусаети зі штрафного обернувся у влучний удар головою нападника Аріца Адуріса. В заключні хвилини основного часу схожий розіграш штрафного закінчився втратою захисниками "Зорі" Рауля Гарсії, який встиг прийняти м'яч, оцінити ситуацію, та завдати точного удару – 0:2.

Додамо, що саме "Атлетік" виграв квартет J – 11 очок. Стільки ж і у "Естерсунда" – шведи виходять до 1/16 фіналу з другої позиції. "Зоря" третя із 6 балами, "Герта" замкнула четвірку з 5-ма очками.