Золотовалютные резервы Украины достигли почти 19 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Золотовалютные резервы Украины достигли почти 19 млрд грн. Об этом сообщил и. о. председателя Национального банка Украины Яков Смолий во время итогового совещания, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"С начала года ситуация на рынке для национальной валюты была в целом благоприятная и нам удалось выкупить с рынка чуть меньше 1,5 млрд долларов. Эти средства пополнили золотовалютные резервы, которые сейчас равны почти 19 млрд гривен", - отметил он.
По словам Смолия, Национальный банк остается преданным режима гибкого курсообразования и продолжает реализовывать стратегию валютных интервенций.
"Регулятор имеет достаточно средств и инструментов для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке", - уточнил и.о. главы НБУ.
Напомним, НБУ прогнозирует рост международных резервов к концу 2018 году до 27,1 млрд долларов.