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Золотовалютні резерви України сягнули майже 19 млрд грн

Золотовалютні резерви України сягнули майже 19 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Золотовалютні резерви України сягнули майже 19 млрд грн. Про це повідомив в. о. голови Національного банку України Яків Смолій під час підсумкової наради, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.

“З початку року ситуація на ринку для національної валюти була загалом сприятлива і нам вдалося викупити з ринку трохи менше ніж 1,5 млрд доларів. Ці кошти поповнили золотовалютні резерви, які зараз дорівнюють майже 19 млрд гривень”, − зауважив він.

За словами Смолія, Національний банк залишається відданим режиму гнучкого курсоутворення та продовжує реалізовувати стратегію валютних інтервенцій.

“Регулятор має достатньо коштів та інструментів для згладжування надмірних коливань на валютному ринку”, — уточнив в.о. голови НБУ.

Нагадаємо, НБУ спрогнозував зростання міжнародних резервів до кінця 2018 року до 27,1 млрд доларів.

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