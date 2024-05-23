Золото упало до недельного минимума: в чем причина

В четверг цены на золото снизились до самого низкого уровня за неделю, продолжая снижение уже третью сессию подряд из-за фиксации прибыли. Это произошло после публикации протокола последнего заседания Федерального резерва США, из которого следует, что процентные ставки могут оставаться повышенными на длительное время. Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цена спотового золота снизилась на 0,9% до 2356,29 долларов за унцию коснувшись самого низкого уровня с 14 мая в начале сессии в 2351 доллар. В начале недели слитки золота установили рекорд в 2449,89 доллара и выросли на 14% с начала года.

Также на рынке возникла тревога из-за влияния высоких цен на золото на покупки центральными банками, которые активно покупали золото в 2022-2023 годах, а также на спрос со стороны китайских инвесторов.

Мы ожидаем, что они продолжат активные закупки при любом падении цен, и мы не ожидаем, что снижение цен на золото будет заметным - сказал товарный стратег WisdomTree Нитеш Шах.

Золото может встретить следующий уровень поддержки на отметке 2300 долларов, а сигналы о возможном снижении процентных ставок от Федеральной резервной системы могут стать ключевым фактором для дальнейшего роста цен, заметил эксперт.

Между тем ожидается, что импорт золота в Индию, которая является вторым по величине потребителем золота в мире, снизится почти на 20% в 2024 году из-за высоких цен, которые стимулируют потребителей сдавать старые ювелирные изделия в обмен на новые, согласно сообщению индустриального органа.

Серебро спот подешевело на 0,6% до 30,57 доллара. Недавний рост цен на золото и медь в начале этой недели привел к достижению уровня 32,5 доллара США, что является максимумом за последние 11 лет.

Платина снизилась на 0,2% до $1033,44. Цена металла выросла на 11% в этом месяце после прогнозов второго года подряд структурного дефицита рынка.

Напомним,

Спотовое золото уже демонстрировало рост в цене, но фьючерсы на золото в США снизились.