Золото впало до тижневого мінімуму: у чому причина

ukenru
17:57 • 54183 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 79142 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 89338 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 192588 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 143132 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 137385 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 128945 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 120588 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112370 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 130036 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
62 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 131219 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 102635 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 107873 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 116776 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 87701 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 192636 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 359286 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 425980 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 435634 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 346128 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 79205 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 107873 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 102635 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 91701 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 103649 перегляди
Актуальне
Золото впало до тижневого мінімуму: у чому причина

Золото впало до тижневого мінімуму: у чому причина

Київ • УНН

 • 14886 перегляди

У четвер ціни на золото впали до тижневого мінімуму, продовжуючи втрачати третю сесію поспіль через фіксацію прибутку після того, як ФРС дала зрозуміти, що процентні ставки можуть залишатися підвищеними довше.

У четвер ціни на золото знизились до найнижчого рівня за тиждень, продовжуючи зниження вже третю сесію поспіль через фіксацію прибутку. Це сталося після публікації протоколу останнього засідання Федерального резерву США, з якого випливає, що процентні ставки можуть залишатися підвищеними на тривалий час. Пише УНН з посиланням на Reuters.

Ціна спотового золота знизилась на 0,9% до 2356,29 доларів за унцію торкнувшись найнижчого рівня з 14 травня на початку сесії у 2351 долар. На початку тижня злитки золота встановили рекорд у 2449,89 долара і зросли на 14% з початку року.

Також на ринку виникла тривога через вплив високих цін на золото на покупки центральними банками, які активно купували золото в 2022-2023 роках, а також на попит з боку китайських інвесторів.

Ми очікуємо, що вони продовжать активні закупівлі при будь-якому падінні цін, і ми не очікуємо, що зниження цін на золото буде помітним

 - сказав товарний стратег WisdomTree Нітеш Шах.

Золото може зустріти наступний рівень підтримки на позначці 2300 доларів, а сигнали про можливе зниження процентних ставок від Федеральної резервної системи можуть стати ключовим фактором для подальшого зростання цін, зауважив експерт.

Тим часом очікується, що імпорт золота до Індії, яка є другим за величиною споживачем золота у світі, знизиться майже на 20% у 2024 році через високі ціни, які стимулюють споживачів здавати старі ювелірні вироби в обмін на нові, згідно з повідомленням індустріального органу.

Срібло спот подешевшало на 0,6% до 30,57 долара. Нещодавнє зростання цін на золото та мідь на початку цього тижня призвело до досягнення рівня 32,5 долара США, що є максимумом за останні 11 років.

Платина знизилася на 0,2% до $1033,44. Ціна металу зросла на 11% цього місяця після прогнозів другого року поспіль структурного дефіциту ринку.

Нагадаємо

Спотове золото вже демонструвало ріст у ціні, але ф'ючерси на золото в США знизилися. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ЕкономікаНовини Світу
reutersReuters
indiiaІндія
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,346.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,818.50