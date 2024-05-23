Золото впало до тижневого мінімуму: у чому причина

У четвер ціни на золото знизились до найнижчого рівня за тиждень, продовжуючи зниження вже третю сесію поспіль через фіксацію прибутку. Це сталося після публікації протоколу останнього засідання Федерального резерву США, з якого випливає, що процентні ставки можуть залишатися підвищеними на тривалий час. Пише УНН з посиланням на Reuters.

Ціна спотового золота знизилась на 0,9% до 2356,29 доларів за унцію торкнувшись найнижчого рівня з 14 травня на початку сесії у 2351 долар. На початку тижня злитки золота встановили рекорд у 2449,89 долара і зросли на 14% з початку року.

Також на ринку виникла тривога через вплив високих цін на золото на покупки центральними банками, які активно купували золото в 2022-2023 роках, а також на попит з боку китайських інвесторів.

Ми очікуємо, що вони продовжать активні закупівлі при будь-якому падінні цін, і ми не очікуємо, що зниження цін на золото буде помітним - сказав товарний стратег WisdomTree Нітеш Шах.

Золото може зустріти наступний рівень підтримки на позначці 2300 доларів, а сигнали про можливе зниження процентних ставок від Федеральної резервної системи можуть стати ключовим фактором для подальшого зростання цін, зауважив експерт.

Тим часом очікується, що імпорт золота до Індії, яка є другим за величиною споживачем золота у світі, знизиться майже на 20% у 2024 році через високі ціни, які стимулюють споживачів здавати старі ювелірні вироби в обмін на нові, згідно з повідомленням індустріального органу.

Срібло спот подешевшало на 0,6% до 30,57 долара. Нещодавнє зростання цін на золото та мідь на початку цього тижня призвело до досягнення рівня 32,5 долара США, що є максимумом за останні 11 років.

Платина знизилася на 0,2% до $1033,44. Ціна металу зросла на 11% цього місяця після прогнозів другого року поспіль структурного дефіциту ринку.

Нагадаємо

Спотове золото вже демонструвало ріст у ціні, але ф'ючерси на золото в США знизилися.