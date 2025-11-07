ukenru
Золото стабилизировалось в цене на фоне слабых данных по занятости в США и комментариев ФРС

Киев • УНН

 • 870 просмотра

Цены на золото выросли после того, как трейдеры повысили ставки на декабрьское снижение процентной ставки ФРС. Это произошло после публикации неожиданно слабых данных по занятости в США, свидетельствующих о наибольшем сокращении рабочих мест в октябре за более чем 20 лет.

Золото стабилизировалось в цене на фоне слабых данных по занятости в США и комментариев ФРС

Цены на золото выросли после того, как трейдеры повысили ставки на декабрьское снижение процентной ставки Федеральной резервной системой после публикации неожиданно слабых данных по занятости в США, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В пятницу стоимость золота превысила 4000 долларов за унцию, сократив потери предыдущей сессии и завершив торги практически без изменений. Доходность 10-летних казначейских облигаций в США в четверг упала сильнее всего за месяц после того, как компания по трудоустройству Challenger, Gray & Christmas Inc. опубликовала данные, свидетельствующие о крупнейшем сокращении рабочих мест в октябре более чем за 20 лет. Опасения по поводу ослабления рынка труда могут усилить аргументы в пользу дальнейшего снижения ставок — сценария, который, как правило, способствует нерентабельным драгоценным металлам, пишет издание.

Однако официальные лица США высказали противоречивые мнения относительно перспектив денежно-кредитной политики. Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби заявил в четверг, что отсутствие официальных данных по инфляции из-за прекращения работы правительства США (шатдаун) вызывает у него "еще большее беспокойство" относительно дальнейшего снижения стоимости заимствований.

Цены на золото практически не изменились по сравнению с закрытием прошлой пятницы после двух недель подряд падения после того, как цены отскочили от рекордного максимума, превысившего 4380 долларов за унцию в прошлом месяце. Тем не менее, в этом году цена на металл выросла более чем на 50% и находится на пути к лучшему годовому показателю с 1979 года.

Снижение ставок в США поддержало цены на золото, которые в последние месяцы также выросли благодаря притоку средств в обеспеченные золотом биржевые инвестиционные фонды (ETF) и увеличению закупок центральными банками. Прекращение работы правительства — самое продолжительное в истории США — затруднило оценку состояния крупнейшей экономики мира, в связи с чем данные частных компаний, такими как Challenger, становятся все более важным ориентиром.

Нынешний шатдаун в США стал самым продолжительным в истории05.11.25, 10:32 • 3116 просмотров

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС), который устанавливает ставки, должен собраться в следующем месяце на свое последнее заседание в 2025 году.

Что касается других драгоценных металлов, серебро дорожает третий день подряд после того, как США добавили его в правительственный список критически важных минералов, включенных в расследование администрации Трампа по разделу 232, что может привести к введению пошлин и торговых ограничений. Любые пошлины на серебро могут негативно сказаться на рынках металлов, поскольку США в значительной степени зависят от импорта для удовлетворения спроса.

Цены на спотовое золото выросли на 0,8% до 4007,14 доллара за унцию к 14:55 в Сингапуре. Индекс Bloomberg Dollar Spot увеличился на 0,1%. Платина и палладий также выросли в цене.

Напомним

По словам финтех-эксперта и соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки, тенденцию роста цены на золото усиливает нестабильная геополитическая ситуация в мире.

"Войны, торговые конфликты, непредсказуемые решения мировых лидеров – все это создает атмосферу постоянной нестабильности, в которой золото становится универсальной страховкой. Поэтому скачок стоимости золота – это не только финансовое событие, это маркер доверия инвесторов к современной экономике. А для финтех-рынка это четкий сигнал: технологии могут делать финансы удобнее, но основа доверия всегда строится на простых и понятных ценностях", – резюмировала Елена Соседка.

Она отметила, что нынешний рост стоимости золота – это лишь верхушка айсберга, ведь на глобальном уровне он свидетельствует о подготовке инвесторов к ослаблению доллара. Снижение курса американской валюты делает золото доступнее для покупателей на международных рынках, что, в свою очередь, усиливает спрос и стимулирует дальнейший рост цены.

Основными движущими силами стабильного спроса на золото остаются центральные банки, прежде всего Китая и россии. Они активно наращивают свои золотые резервы, фактически реализуя стратегию дедолларизации и демонстрируя стремление уменьшить зависимость от американской валюты.

Юлия Шрамко

