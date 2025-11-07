Золото стабилизировалось в цене на фоне слабых данных по занятости в США и комментариев ФРС
Киев • УНН
Цены на золото выросли после того, как трейдеры повысили ставки на декабрьское снижение процентной ставки ФРС. Это произошло после публикации неожиданно слабых данных по занятости в США, свидетельствующих о наибольшем сокращении рабочих мест в октябре за более чем 20 лет.
Цены на золото выросли после того, как трейдеры повысили ставки на декабрьское снижение процентной ставки Федеральной резервной системой после публикации неожиданно слабых данных по занятости в США, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
В пятницу стоимость золота превысила 4000 долларов за унцию, сократив потери предыдущей сессии и завершив торги практически без изменений. Доходность 10-летних казначейских облигаций в США в четверг упала сильнее всего за месяц после того, как компания по трудоустройству Challenger, Gray & Christmas Inc. опубликовала данные, свидетельствующие о крупнейшем сокращении рабочих мест в октябре более чем за 20 лет. Опасения по поводу ослабления рынка труда могут усилить аргументы в пользу дальнейшего снижения ставок — сценария, который, как правило, способствует нерентабельным драгоценным металлам, пишет издание.
Однако официальные лица США высказали противоречивые мнения относительно перспектив денежно-кредитной политики. Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби заявил в четверг, что отсутствие официальных данных по инфляции из-за прекращения работы правительства США (шатдаун) вызывает у него "еще большее беспокойство" относительно дальнейшего снижения стоимости заимствований.
Цены на золото практически не изменились по сравнению с закрытием прошлой пятницы после двух недель подряд падения после того, как цены отскочили от рекордного максимума, превысившего 4380 долларов за унцию в прошлом месяце. Тем не менее, в этом году цена на металл выросла более чем на 50% и находится на пути к лучшему годовому показателю с 1979 года.
Снижение ставок в США поддержало цены на золото, которые в последние месяцы также выросли благодаря притоку средств в обеспеченные золотом биржевые инвестиционные фонды (ETF) и увеличению закупок центральными банками. Прекращение работы правительства — самое продолжительное в истории США — затруднило оценку состояния крупнейшей экономики мира, в связи с чем данные частных компаний, такими как Challenger, становятся все более важным ориентиром.
Нынешний шатдаун в США стал самым продолжительным в истории05.11.25, 10:32 • 3116 просмотров
Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС), который устанавливает ставки, должен собраться в следующем месяце на свое последнее заседание в 2025 году.
Что касается других драгоценных металлов, серебро дорожает третий день подряд после того, как США добавили его в правительственный список критически важных минералов, включенных в расследование администрации Трампа по разделу 232, что может привести к введению пошлин и торговых ограничений. Любые пошлины на серебро могут негативно сказаться на рынках металлов, поскольку США в значительной степени зависят от импорта для удовлетворения спроса.
Цены на спотовое золото выросли на 0,8% до 4007,14 доллара за унцию к 14:55 в Сингапуре. Индекс Bloomberg Dollar Spot увеличился на 0,1%. Платина и палладий также выросли в цене.
Напомним
По словам финтех-эксперта и соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки, тенденцию роста цены на золото усиливает нестабильная геополитическая ситуация в мире.
"Войны, торговые конфликты, непредсказуемые решения мировых лидеров – все это создает атмосферу постоянной нестабильности, в которой золото становится универсальной страховкой. Поэтому скачок стоимости золота – это не только финансовое событие, это маркер доверия инвесторов к современной экономике. А для финтех-рынка это четкий сигнал: технологии могут делать финансы удобнее, но основа доверия всегда строится на простых и понятных ценностях", – резюмировала Елена Соседка.
Она отметила, что нынешний рост стоимости золота – это лишь верхушка айсберга, ведь на глобальном уровне он свидетельствует о подготовке инвесторов к ослаблению доллара. Снижение курса американской валюты делает золото доступнее для покупателей на международных рынках, что, в свою очередь, усиливает спрос и стимулирует дальнейший рост цены.
Основными движущими силами стабильного спроса на золото остаются центральные банки, прежде всего Китая и россии. Они активно наращивают свои золотые резервы, фактически реализуя стратегию дедолларизации и демонстрируя стремление уменьшить зависимость от американской валюты.