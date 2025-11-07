Золото стабілізувалося в ціні на тлі слабких даних із зайнятості в США та коментарів ФРС

ukenru
09:48 • 7340 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
09:46 • 11509 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
07:19 • 18253 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
05:43 • 20139 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
7 листопада, 03:41 • 25462 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 27073 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 31842 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
6 листопада, 14:11 • 64483 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 57961 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
6 листопада, 12:10 • 37810 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
Трамп підтвердив, що Казахстан приєднається до “Авраамових угод”7 листопада, 01:37 • 12761 перегляди
Орбан зробив нову заяву про можливу зустріч Трампа з путіним: подробиці7 листопада, 03:02 • 17277 перегляди
У Британії археологи розкопали сотні давніх споруд віком понад 2000 років, яким немає поясненняPhoto7 листопада, 03:28 • 16589 перегляди
Вихід GTA VI знову відкладено06:53 • 10331 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto08:03 • 12162 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів6 листопада, 13:00 • 38012 перегляди
The Guardian

Золото стабілізувалося в ціні на тлі слабких даних із зайнятості в США та коментарів ФРС

Київ • УНН

 • 1064 перегляди

Ціни на золото зросли після того, як трейдери підвищили ставки на грудневе зниження процентної ставки ФРС. Це сталося після публікації несподівано слабких даних із зайнятості в США, що свідчать про найбільше скорочення робочих місць у жовтні за понад 20 років.

Золото стабілізувалося в ціні на тлі слабких даних із зайнятості в США та коментарів ФРС

Ціни на золото зросли після того, як трейдери підвищили ставки на грудневе зниження процентної ставки Федеральною резервною системою після публікації несподівано слабких даних із зайнятості в США, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

У п'ятницю вартість золота перевищила 4000 доларів за унцію, скоротивши втрати попередньої сесії та завершивши торги практично без змін. Прибутковість 10-річних казначейських облігацій у США у четвер впала найсильніше за місяць після того, як компанія з працевлаштування Challenger, Gray & Christmas Inc. опублікувала дані, що свідчать про найбільше скорочення робочих місць у жовтні більш ніж за 20 років. Побоювання щодо ослаблення ринку праці можуть посилити аргументи на користь подальшого зниження ставок - сценарію, який, як правило, сприяє нерентабельним дорогоцінним металам, пише видання.

Проте, офіційні особи США висловили суперечливі думки щодо перспектив грошово-кредитної політики. Президент Федерального резервного банку Чикаго Остан Гулсбі заявив у четвер, що відсутність офіційних даних щодо інфляції через припинення роботи уряду США (шатдаун) викликає у нього "ще більше занепокоєння" щодо подальшого зниження вартості запозичень.

Ціни на золото практично не змінилися порівняно із закриттям минулої п'ятниці після двох тижнів поспіль падіння після того, як ціни відскочили від рекордного максимуму, що перевищив 4380 доларів за унцію минулого місяця. Тим не менш, цього року ціна на метал зросла більш ніж на 50% і перебуває на шляху до кращого річного показника з 1979 року.

Зниження ставок у США підтримало ціни на золото, які в останні місяці також зросли завдяки притоку коштів у забезпечені золотом біржові інвестиційні фонди (ETF) та збільшення закупівель центральними банками. Припинення роботи уряду - найтриваліше в історії США - ускладнило оцінку стану найбільшої економіки світу, у зв'язку з чим дані приватних компаній, такими як Challenger, стають все більш важливим орієнтиром.

Нинішній шатдаун у США став найдовшим в історії05.11.25, 10:32 • 3116 переглядiв

Комітет з відкритих ринків Федеральної резервної системи (ФРС), який встановлює ставки, повинен зібратися наступного місяця на своє останнє засідання у 2025 році.

Щодо інших дорогоцінних металів, срібло дорожчає третій день поспіль після того, як США додали його до урядового списку критично важливих мінералів, включених до розслідування адміністрації Трампа за розділом 232, що може призвести до введення мит та торгових обмежень. Будь-які мита на срібло можуть негативно позначитися на ринках металів, оскільки США значною мірою залежить від імпорту для задоволення попиту.

Ціни на спотове золото зросли на 0,8% до 4007,14 долара за унцію до 14:55 у Сінгапурі. Індекс Bloomberg Dollar Spot збільшився на 0,1%. Платина та паладій також виросли в ціні.

Нагадаємо

За словами фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, тенденцію зростання ціни на золото підсилює нестабільна геополітична ситуація у світі.

"Війни, торгівельні конфлікти, непередбачувані рішення світових лідерів – все це створює атмосферу постійної нестабільності, у якій золото стає універсальною страховкою. Тож стрибок вартості золота – це не лише фінансова подія, це маркер довіри інвесторів до сучасної економіки. А для фінтех-ринку це чіткий сигнал: технології можуть робити фінанси зручнішими, але основа довіри завжди будується на простих і зрозумілих цінностях", – резюмувала Олена Сосєдка.

Вона зазначила, що нинішнє зростання вартості золота – це лише верхівка айсберга, адже на глобальному рівні воно свідчить про підготовку інвесторів до ослаблення долара. Зниження курсу американської валюти робить золото доступнішим для покупців на міжнародних ринках, що, своєю чергою, підсилює попит і стимулює подальше зростання ціни.

Основними рушіями стабільного попиту на золото залишаються центральні банки, передусім Китаю та росії. Вони активно нарощують свої золоті резерви, фактично реалізуючи стратегію дедоларизації та демонструючи прагнення зменшити залежність від американської валюти.

Юлія Шрамко

