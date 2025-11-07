Золото стабілізувалося в ціні на тлі слабких даних із зайнятості в США та коментарів ФРС

Ціни на золото зросли після того, як трейдери підвищили ставки на грудневе зниження процентної ставки Федеральною резервною системою після публікації несподівано слабких даних із зайнятості в США, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

У п'ятницю вартість золота перевищила 4000 доларів за унцію, скоротивши втрати попередньої сесії та завершивши торги практично без змін. Прибутковість 10-річних казначейських облігацій у США у четвер впала найсильніше за місяць після того, як компанія з працевлаштування Challenger, Gray & Christmas Inc. опублікувала дані, що свідчать про найбільше скорочення робочих місць у жовтні більш ніж за 20 років. Побоювання щодо ослаблення ринку праці можуть посилити аргументи на користь подальшого зниження ставок - сценарію, який, як правило, сприяє нерентабельним дорогоцінним металам, пише видання.

Проте, офіційні особи США висловили суперечливі думки щодо перспектив грошово-кредитної політики. Президент Федерального резервного банку Чикаго Остан Гулсбі заявив у четвер, що відсутність офіційних даних щодо інфляції через припинення роботи уряду США (шатдаун) викликає у нього "ще більше занепокоєння" щодо подальшого зниження вартості запозичень.

Ціни на золото практично не змінилися порівняно із закриттям минулої п'ятниці після двох тижнів поспіль падіння після того, як ціни відскочили від рекордного максимуму, що перевищив 4380 доларів за унцію минулого місяця. Тим не менш, цього року ціна на метал зросла більш ніж на 50% і перебуває на шляху до кращого річного показника з 1979 року.

Зниження ставок у США підтримало ціни на золото, які в останні місяці також зросли завдяки притоку коштів у забезпечені золотом біржові інвестиційні фонди (ETF) та збільшення закупівель центральними банками. Припинення роботи уряду - найтриваліше в історії США - ускладнило оцінку стану найбільшої економіки світу, у зв'язку з чим дані приватних компаній, такими як Challenger, стають все більш важливим орієнтиром.

Нинішній шатдаун у США став найдовшим в історії

Комітет з відкритих ринків Федеральної резервної системи (ФРС), який встановлює ставки, повинен зібратися наступного місяця на своє останнє засідання у 2025 році.

Щодо інших дорогоцінних металів, срібло дорожчає третій день поспіль після того, як США додали його до урядового списку критично важливих мінералів, включених до розслідування адміністрації Трампа за розділом 232, що може призвести до введення мит та торгових обмежень. Будь-які мита на срібло можуть негативно позначитися на ринках металів, оскільки США значною мірою залежить від імпорту для задоволення попиту.

Ціни на спотове золото зросли на 0,8% до 4007,14 долара за унцію до 14:55 у Сінгапурі. Індекс Bloomberg Dollar Spot збільшився на 0,1%. Платина та паладій також виросли в ціні.

Нагадаємо

За словами фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, тенденцію зростання ціни на золото підсилює нестабільна геополітична ситуація у світі.

"Війни, торгівельні конфлікти, непередбачувані рішення світових лідерів – все це створює атмосферу постійної нестабільності, у якій золото стає універсальною страховкою. Тож стрибок вартості золота – це не лише фінансова подія, це маркер довіри інвесторів до сучасної економіки. А для фінтех-ринку це чіткий сигнал: технології можуть робити фінанси зручнішими, але основа довіри завжди будується на простих і зрозумілих цінностях", – резюмувала Олена Сосєдка.

Вона зазначила, що нинішнє зростання вартості золота – це лише верхівка айсберга, адже на глобальному рівні воно свідчить про підготовку інвесторів до ослаблення долара. Зниження курсу американської валюти робить золото доступнішим для покупців на міжнародних ринках, що, своєю чергою, підсилює попит і стимулює подальше зростання ціни.

Основними рушіями стабільного попиту на золото залишаються центральні банки, передусім Китаю та росії. Вони активно нарощують свої золоті резерви, фактично реалізуючи стратегію дедоларизації та демонструючи прагнення зменшити залежність від американської валюти.