Золото королей Асанте: Великобритания вернет Гане "драгоценности короны" через 150 лет после похищения
Киев • УНН
Великобритания планирует на условиях займа вернуть Гане похищенные драгоценности Ганы через 150 лет после того, как они были вывезены из двора короля Асанте. Среди них 17 экспонатов из Музея Виктории и Альберта и 15 из Британского музея, в том числе церемониальная шляпа, государственный меч и трубка для курения. Артефакты будут выставлены во дворце-музее Манхийя в Кумасе.
Великобритания планирует вернуть Гане некоторые из "драгоценностей короны" через 150 лет после того, как они были похищены со двора короля Асанте. Об этом пишет ВВС, передает УНН.
Детали
Поскольку национальным музеям Великобритании законом запрещено навсегда возвращать спорные предметы из своих коллекций, то будет оформлено соглашение о трехлетнем займе с возможностью продления, которое позволит предметам вернуться в страны их происхождения.
Музей Виктории и Альберта (V&A) планирует вернуть 17 экспонатов, Британский музей - 15. Среди предметов: курительная трубка, государственный меч и золотые значки, которые носили высокие чиновники. Также среди них церемониальная шапка, известная как Денкемке, богато украшенная золотыми орнаментами. Большинство из них были захвачены во время войн 19-го века между британцами и асанте.
Экспонаты будут выставлены во дворце-музее Манхийя в Кумасе, столице региона Асанте, по случаю празднования серебряного юбилея Асантехине.
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Директор V&A Тристрам Хант в комментарии BBC, назвал золотые предметы, которые планируется отправить в Гану, эквивалентом "драгоценностей короны" британской монархии.
Он сказал, что когда музеи хранят "предметы, которые происходят со времен войны и мародерства во время военных кампаний", то несут ответственность перед странами происхождения и должны подумать о том, как стать более справедливыми.
Контекст
Золотые артефакты Асанте являются главным символом королевского правительства Асанте и, как считается, в них вложены духи бывших королей. В Великобритании остаются и другие изделия из золота Асанте. В частности, так называемая коллекция Уоллеса включает трофейную голову, которая является одним из самых известных сокровищ Асанте. Она также была захвачена британскими войсками.
Их значение для Ганы можно сравнить с Бенинскими бронзами - тысячами скульптур и бляшек, похищенных Британией из дворца Королевства Бенина, что на территории современной южной Нигерии. Нигерия призывает к их возвращению в течение десятилетий.
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Золото королей Асанте: Великобритания вернет Гане "драгоценности короны" через 150 лет после похищения
Великобритания планирует на условиях займа вернуть Гане похищенные драгоценности Ганы через 150 лет после того, как они были вывезены из двора короля Асанте. Среди них 17 экспонатов из Музея Виктории и Альберта и 15 из Британского музея, в том числе церемониальная шляпа, государственный меч и трубка для курения. Артефакты будут выставлены во дворце-музее Манхийя в Кумасе.
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