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Золото королей Асанте: Великобритания вернет Гане "драгоценности короны" через 150 лет после похищения

Золото королей Асанте: Великобритания вернет Гане "драгоценности короны" через 150 лет после похищения

Киев  •  УНН

26 январь 2024, 04:30  •  23168 просмотра

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Великобритания планирует на условиях займа вернуть Гане похищенные драгоценности Ганы через 150 лет после того, как они были вывезены из двора короля Асанте. Среди них 17 экспонатов из Музея Виктории и Альберта и 15 из Британского музея, в том числе церемониальная шляпа, государственный меч и трубка для курения. Артефакты будут выставлены во дворце-музее Манхийя в Кумасе.

Великобритания планирует вернуть Гане некоторые из "драгоценностей короны" через 150 лет после того, как они были похищены со двора короля Асанте. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

Детали

Поскольку национальным музеям Великобритании законом запрещено навсегда возвращать спорные предметы из своих коллекций, то будет оформлено соглашение о трехлетнем займе с возможностью продления, которое позволит предметам вернуться в страны их происхождения.

Музей Виктории и Альберта (V&A) планирует вернуть 17 экспонатов, Британский музей - 15. Среди предметов: курительная трубка, государственный меч и золотые значки, которые носили высокие чиновники. Также среди них церемониальная шапка, известная как Денкемке, богато украшенная золотыми орнаментами. Большинство из них были захвачены во время войн 19-го века между британцами и асанте.

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Экспонаты будут выставлены во дворце-музее Манхийя в Кумасе, столице региона Асанте, по случаю празднования серебряного юбилея Асантехине.

Бельгийский Музей Африки исследует происхождение своих коллекций, приобретенных во время колонизации19 январь 2024, 02:00 • 28757 просмотров

Директор V&A Тристрам Хант в комментарии BBC, назвал золотые предметы, которые планируется отправить в Гану, эквивалентом "драгоценностей короны" британской монархии.

Он сказал, что когда музеи хранят "предметы, которые происходят со времен войны и мародерства во время военных кампаний", то несут ответственность перед странами происхождения и должны подумать о том, как стать более справедливыми.

Контекст

Золотые артефакты Асанте являются главным символом королевского правительства Асанте и, как считается, в них вложены духи бывших королей. В Великобритании остаются и другие изделия из золота Асанте. В частности, так называемая коллекция Уоллеса включает трофейную голову, которая является одним из самых известных сокровищ Асанте. Она также была захвачена британскими войсками.

Их значение для Ганы можно сравнить с Бенинскими бронзами - тысячами скульптур и бляшек, похищенных Британией из дворца Королевства Бенина, что на территории современной южной Нигерии. Нигерия призывает к их возвращению в течение десятилетий.

Испания переосмысливает роль музеев, чтобы они вышли за пределы колониального обрамления и цензуры24 январь 2024, 02:10 • 24181 просмотр

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Культура
Золото королів Асанте: Велика Британія поверне Гані "коштовності корони" через 150 років після викрадення
Gold of the Asante Kings: UK to return 'crown jewels' to Ghana 150 years after theft
Новости по теме

Золото королей Асанте: Великобритания вернет Гане "драгоценности короны" через 150 лет после похищения

Великобритания планирует на условиях займа вернуть Гане похищенные драгоценности Ганы через 150 лет после того, как они были вывезены из двора короля Асанте. Среди них 17 экспонатов из Музея Виктории и Альберта и 15 из Британского музея, в том числе церемониальная шляпа, государственный меч и трубка для курения. Артефакты будут выставлены во дворце-музее Манхийя в Кумасе.

Культура •   •  23168 просмотра
Золото королей Асанте: Великобритания вернет Гане "драгоценности короны" через 150 лет после похищения

26 января: Международный день таможенника, Всемирный день экологического образования

Именно 26 января 1953 года в Брюсселе началась первая конференция Совета таможенного сотрудничества. Участие в ней приняли представители 17 стран Европы, которые на следующий день утвердили Конвенцию о сотрудничестве таможенных служб.

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Минреинтеграции актуализировало перечень территорий оккупированных Россией и тех, где ведутся боевые действия

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