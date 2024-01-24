Испания переосмысливает роль музеев, чтобы они вышли за пределы колониального обрамления и цензуры
Правительство Испании пересматривает деятельность государственных музеев, чтобы убедиться, что они выходят за рамки колониальных идей и противодействуют политическому вмешательству и цензуре в искусстве.
В Иране казнили протестующего с психическим расстройством
Мохаммад Гобадлу, 23-летний иранский протестующий с психическим расстройством, был казнен за якобы убийство полицейского во время протестов. Судебный процесс над ним сопровождался обвинениями в применении пыток, а его психическое состояние не принималось во внимание.
Только при письменном согласии: PornHub ужесточил правила публикации видео на платформе
PornHub ввел новые правила, которые требуют письменного согласия от всех участников видео, в дополнение к проверке идентификации. Эта мера направлена на предотвращение распространения контента без согласия и так называемого "порно мести".
Опасный отпуск в Португалии: актера "50 оттенков серого" госпитализировали после встречи с токсичной гусеницей
Ирландский актер Джейми Дорнан был госпитализирован с симптомами сердечного приступа во время отпуска в Португалии, что позже оказалось следствием контакта с ядовитыми гусеницами. Эти гусеницы, найденные на полях для гольфа на юге Португалии, имеют раздражающий белок, который может вызвать аллергические реакции.
Западные санкции привели к росту стоимости авиабилетов в рф почти на 50%
Из-за западных санкций, влияющих на российскую гражданскую авиацию, цены на авиабилеты в россии выросли на 48,4% за почти два года.
Что можно сделать для улучшения сна: советы специалистов
Чтобы улучшить сон, Центр общественного здоровья предлагает ряд советов.
В Монголии взорвался 60-тонный газовоз: погибли шесть человек, около десяти ранены
60-тонный бензовоз взорвался рядом с рынком в Улан-Баторе (Монголия), в результате чего погибли шесть человек, включая трех пожарных, и более десяти получили ранения. Ведется расследование для установления причины взрыва.
Основатель Boney M Фрэнк Фариан умер в возрасте 82 лет
Немецкий музыкальный продюсер Франк Фариан - основатель диско-группы Boney M - умер в возрасте 82 лет.
Враг атаковал Украину беспилотниками: на Полтавщине работала ПВО, один дрон упал на территории Лубенского района
Российские войска атаковали Украину с помощью беспилотников, в Полтавской области работала ПВО.
Сумскую область россияне обстреляли 28 раз, под огонь попали пять громад
Российские войска 28 раз обстреляли Сумскую область в Украине, вызвав 158 взрывов. Пять громад были обстреляны из артиллерии, минометов, гранатометов, беспилотников и кассетных боеприпасов.