Испания переосмысливает роль музеев, чтобы они вышли за пределы колониального обрамления и цензуры

Правительство Испании, которое возглавляют социалисты, объявило о пересмотре деятельности государственных музеев, чтобы дать им возможность "выйти за пределы колониальных представлений" о людях и прошлом, а также пообещало бороться против политического вмешательства и цензуры в искусстве. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Министр культуры Эрнест Уртасун заявил депутатам, что он стремится "гарантировать эффективное осуществление культурных прав по всей Испании" и обеспечить взаимодействие творческих институтов с обществом и широким миром.

Как вы знаете, музеи - это живые организмы, которые реагируют на проблемы и дебаты времени - сказал он во время заседания комитета по вопросам культуры Конгресса.

Он говорит о создании пространств для диалога и обмена, которые позволят музеям выйти за пределы колониальных рамок или тех, что укоренены в старых гендерных или этноцентрических привычках. По его мнению, это часто вредит тому, как мы видим наследие, историю и художественное достояние.

Уртасун сказал, что такие соображения уже включены в программы Национального антропологического музея и Музея Америки. Министр также выразил решимость бороться с растущими попытками цензурирования искусства в политических целях, заявив, что его ведомство будет поддерживать любого творца, художника или коллектив, чьи работы были уничтожены или подвергнуты цензуре.

Защита культуры и понимание ее важности для построения равноправного общества означает защиту демократии, фундаментальных прав и свобод и государства всеобщего благосостояния - сказал Уртасун.

Контекст

Консервативную Народную партию и ультраправую партию Vox обвиняют в политически мотивированной цензуре и разжигании культурных войн в последние месяцы после того, как ряд мероприятий был отменен по идеологическим соображениям.

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