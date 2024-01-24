Іспанія переосмислює роль музеїв, щоб вони за межі колоніального обрамлення та цензури

Уряд Іспанії, який очолюють соціалісти, оголосив про перегляд діяльності державних музеїв, щоб дати їм змогу "вийти за межі колоніальних уявлень" про людей і минуле, а також пообіцяв боротися проти політичного втручання і цензури в мистецтві. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Міністр культури Ернест Уртасун заявив депутатам, що він прагне "гарантувати ефективне здійснення культурних прав по всій Іспанії" і забезпечити взаємодію творчих інституцій із суспільством і широким світом.

Як ви знаєте, музеї - це живі організми, які реагують на проблеми і дебати часу - сказав він під час засідання комітету з питань культури Конгресу.

Він говорить про створення просторів для діалогу та обміну, які дозволять музеям вийти за межі колоніальних рамок або тих, що вкорінені в старих гендерних чи етноцентричних звичках. На його думку це часто шкодить тому, як ми бачимо спадщину, історію та мистецькі надбання.

Уртасун сказав, що такі міркування вже включені в програми Національного антропологічного музею та Музею Америки. Міністр також висловив рішучість боротися зі зростаючими спробами цензурування мистецтва в політичних цілях, заявивши, що його відомство буде підтримувати будь-якого творця, художника або колектив, чиї роботи були знищені або піддані цензурі.

Захист культури і розуміння її важливості для побудови рівноправного суспільства означає захист демократії, фундаментальних прав і свобод та держави загального добробуту - сказав Уртасун.

Контекст

Консервативну Народну партію та ультраправу партію Vox звинувачують у політично вмотивованій цензурі та розпалюванні культурних війн в останні місяці після того, як низка заходів була скасована з ідеологічних міркувань.

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