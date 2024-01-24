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Іспанія переосмислює роль музеїв, щоб вони за межі колоніального обрамлення та цензури

Іспанія переосмислює роль музеїв, щоб вони за межі колоніального обрамлення та цензури

Київ • УНН

 • 26049 перегляди

Уряд Іспанії переглядає діяльність державних музеїв, щоб переконатися, що вони виходять за рамки колоніальних ідей і протидіють політичному втручанню та цензурі в мистецтві.

Уряд Іспанії, який очолюють соціалісти, оголосив про перегляд діяльності державних музеїв, щоб дати їм змогу "вийти за межі колоніальних уявлень" про людей і минуле, а також пообіцяв боротися проти політичного втручання і цензури в мистецтві. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Міністр культури Ернест Уртасун заявив депутатам, що він прагне "гарантувати ефективне здійснення культурних прав по всій Іспанії" і забезпечити взаємодію творчих інституцій із суспільством і широким світом.

Як ви знаєте, музеї - це живі організми, які реагують на проблеми і дебати часу

- сказав він під час засідання комітету з питань культури Конгресу.

Він говорить про створення просторів для діалогу та обміну, які дозволять музеям вийти за межі колоніальних рамок або тих, що вкорінені в старих гендерних чи етноцентричних звичках. На його думку це часто шкодить тому, як ми бачимо спадщину, історію та мистецькі надбання.

Уртасун сказав, що такі міркування вже включені в програми Національного антропологічного музею та Музею Америки. Міністр також висловив рішучість боротися зі зростаючими спробами цензурування мистецтва в політичних цілях, заявивши, що його відомство буде підтримувати будь-якого творця, художника або колектив, чиї роботи були знищені або піддані цензурі.

Захист культури і розуміння її важливості для побудови рівноправного суспільства означає захист демократії, фундаментальних прав і свобод та держави загального добробуту

- сказав Уртасун.

Контекст

Консервативну Народну партію та ультраправу партію Vox звинувачують у політично вмотивованій цензурі та розпалюванні культурних війн в останні місяці після того, як низка заходів була скасована з ідеологічних міркувань.

Бельгійський Музей Африки досліджує походження своїх колекцій, придбаних під час колонізації19.01.24, 04:00 • 31475 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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