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Золото королів Асанте: Велика Британія поверне Гані "коштовності корони" через 150 років після викрадення

Золото королів Асанте: Велика Британія поверне Гані "коштовності корони" через 150 років після викрадення

Київ • УНН

 • 28175 перегляди

Велика Британія планує на умовах позики повернути Гані викрадені коштовності Гані через 150 років після того, як вони були вивезені з двору короля Асанте. Серед них 17 експонатів з Музею Вікторії та Альберта і 15 з Британського музею, в тому числі церемоніальний капелюх, державний меч і люлька для куріння. Артефакти будуть виставлені в палаці-музеї Манхійя в Кумасі.

Велика Британія планує повернути Гані деякі з "коштовностей корони" через 150 років після того, як вони були викрадені з двору короля Асанте. Про це пише ВВС, передає УНН.

Деталі

Оскільки національним музеям Великої Британії законом заборонено назавжди повертати спірні предмети зі своїх колекцій, то буде оформлена угода про трирічну позику з можливістю продовження, яка дозволить предметам повернутися до країн їхнього походження.

Музей Вікторії та Альберта (V&A) планує повернути 17 експонатів, Британський музей - 15. Серед предметів: курильна трубка, державний меч і золоті значки, які носили високі чиновники. Також серед них церемоніальна шапка, відома як Денкемке, багато прикрашена золотими орнаментами. Більшість з них були захоплені під час воєн 19-го століття між британцями і асанте.

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Експонати будуть виставлені в палаці-музеї Манхійя в Кумасі, столиці регіону Асанте, з нагоди святкування срібного ювілею Асантехіне.

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Директор V&A Трістрам Хант у коментарі BBC, назвав золоті предмети, які планується відправити в Гану, еквівалентом " коштовностей корони" британської монархії.

Він сказав, що коли музеї зберігають "предмети, які походять з часів війни та мародерства під час військових кампаній", то несуть відповідальність перед країнами походження і мають подумати про те, як стати більш справедливими.

Контекст

Золоті артефакти Асанте є головним символом королівського уряду Асанте і, як вважається, в них вкладені духи колишніх королів. У Великій Британії залишаються і інші вироби із золота Асанте. Зокрема, так звана колекція Воллеса включає трофейну голову, яка є одним з найвідоміших скарбів Асанте. Вона також була захоплена британськими військами.

Їхнє значення для Гани можна порівняти з Бєнінськими бронзами - тисячами скульптур і бляшок, викрадених Британією з палацу Королівства Беніну, що на території сучасної південної Нігерії. Нігерія закликає до їхнього повернення протягом десятиліть.

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