Опять рост: в Украине уже 2,36 млн случаев COVID-19, за сутки - 6 754

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,36 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 21 сентября, - 6,7 тысячи, новый антирекорд этой осени. Госпитализировано за сутки при этом более 2 тысяч человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.