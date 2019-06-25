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Уничтожение Радиопередающего центра: ГПУ прокомментировала снятие подозрений по резонансному делу

Киев • УНН

 • 16830 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Из-за недостаточности улик Генеральная прокуратура Украины лишила Анатолия Гунько статуса подозреваемого в уголовном производстве по факту уничтожения государственного "Радиопередающего центра" в Броварах. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в ГПУ.

Уничтожение Радиопередающего центра: ГПУ прокомментировала снятие подозрений по резонансному делу

Там напомнили, что досудебное расследование в уголовном производстве проводят следователи Главного управления Национальной полиции Украины, с 29 января 2014 года. Но решение о снятии подозрений приняли в Генеральной прокуратуре.

"Генеральной прокуратурой Украины 20.03.2019 на основании п. 3 ч. 1, ч. Ч. 4, 5 ст. 284 УПК Украины принято решение о закрытии уголовного производства в отношении подозреваемых Г., Б., Г., Л., К. , Р. и Ч. в совершении ими правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. ст. 364, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 УК Украины в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности в суде и исчерпанием возможности их получить", - сообщили в ГПУ, добавив, что досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, год назад Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уверял, что фигуранты указанного уголовного производства нанесли ущерб обороноспособности страны во времена российской агрессии.

Теперь фигуранты дела, условно говоря, на свободе, а некоторые из них даже баллотируются в парламент. Речь идет об Анатолии Гунько, который от партии "Батькивщина" будет баллотироваться по 209-му округу в Нежине Черниговской области.

Добавим, что Гунько является приближенным к скандальному бизнесмену Виктору Полищуку, который в свою очередь был обвинен прокуратурой в доведении до банкротства банка "Михайловский".

При этом, как утверждают СМИ, именно в банке "Михайловский" был взят кредит под залог присвоенной земли ГП "Радиопередающий центр" в размере 260 млн грн.

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