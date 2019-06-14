"Батьківщина" оголосить список мажоритарників наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" оголосить своїх кандидатів на мажоритарних округах наступного тижня. Про це УНН повідомили у прес-службі партії.
"Скоріш за все, на початку наступного тижня", - повідомили у прес-службі "Батьківщини".
Водночас, у прес-службі партії не змогли офіційно підтвердити інформацію про те, що на окрузі №209 в Чернігівській області від “Батьківщини” будет балотуватися Анатолій Гунько.
УНН повідомляв, що Гунько ще донедавна був підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом знищення державного "Радіопередавального центру" в Броварах і привласненні землі. Кримінальне провадження було відкрите 29 січня 2014 року.
У 2018 році прокурори вимагали для Гунька запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, аргументуючи наявністю у нього "корупційних зв'язків з правоохоронними органами".
Втім, у 2019 році, за даними ЗМІ, кримінальне провадження закрили через відсутність доказів провини підозрюваних і неможливість отримання таких.
Сьогодні Гунько є наближеним до скандального бізнесмена Віктора Поліщука. Поліщук, нагадаємо, був звинувачений прокуратурою у доведенні до банкрутства банку "Михайлівський" і виведенні коштів.
При цьому, як стверджують ЗМІ, саме у банку "Михайлівський" було взято кредит під заставу присвоєної землі ДП "Радіопередавальний центр" обсягом 260 млн грн.