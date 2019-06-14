"Батькивщина" объявит список мажоритарщиков на следующей неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Политическая партия "Всеукраинское объединение "Батькивщина" объявит своих кандидатов в мажоритарных округах на следующей неделе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе партии.
"Скорее всего, в начале следующей недели", - сообщили в пресс-службе "Батькивщины".
В то же время, в пресс-службе партии не смогли официально подтвердить информацию о том, что в округе №209 в Черниговской области от "Батькивщины" будет баллотироваться Анатолий Гунько.
УНН сообщал, что Гунько еще недавно был подозреваемым в уголовном производстве по факту уничтожения государственного "Радиопередающего центра" в Броварах и присвоении земли. Уголовное производство было открыто 29 января 2014 года.
В 2018 году прокуроры требовали для Гунько меру пресечения в виде содержания под стражей, аргументируя наличием у него "коррупционных связей с правоохранительными органами".
Впрочем, в 2019 году, по данным СМИ, уголовное производство закрыли из-за отсутствия доказательств вины подозреваемых и невозможности получения таких.
Сегодня Гунько является приближенным к скандальному бизнесмену Виктору Полищуку. Полищук, напомним, был обвинен прокуратурой в доведении до банкротства банка "Михайловский" и выводе средств.
При этом, как утверждают СМИ, именно в банке "Михайловский" было взято кредит под залог присвоенной земли ГП "Радиопередающий центр" объемом 260 млн грн.