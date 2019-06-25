Знищення Радіопередавального центру: ГПУ прокоментувала зняття підозр у резонансній справі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Через брак доказів Генеральна прокуратура України позбавила Анатолія Гунька статусу підозрюваного у кримінальному провадженні за фактом знищення державного "Радіопередавального центру" в Броварах. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у ГПУ.
Там нагадали, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проводять слідчі Головного управління Національної поліції України, з 29 січня 2014 року. Але рішення про зняття підозр прийняли у Генеральній прокуратурі.
"Генеральною прокуратурою України 20.03.2019 на підставі п. 3 ч. 1, ч. ч. 4, 5 ст. 284 КПК України прийнято рішення про закриття кримінального провадження стосовно підозрюваних Г., Б., Г., Л., К., Р. та Ч. у вчиненні ними правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. ст. 364, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України у зв'язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості у суді і вичерпанням можливості їх отримати", - повідомили в ГПУ, додавши, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Нагадаємо, рік тому Генеральний прокурор України Юрій Луценко запевняв, що фігуранти вказаного кримінального провадження нанесли збиток обороноздатності країни в часи російської агресії.
Тепер фігуранти справи, умовно кажучи, на волі, а деякі з них навіть балотуються у парламент. Йдеться про Анатолія Гунька, який від партії “Батьківщина” балотуватиметься по 209-му округу в Ніжині Чернігівської області.
Додамо, що Гунько є наближеним до скандального бізнесмена Віктора Поліщука, який своєю чергою був звинувачений прокуратурою у доведенні до банкрутства банку “Михайлівський”.
При цьому, як стверджують ЗМІ, саме у банку “Михайлівський” було взято кредит під заставу присвоєної землі ДП “Радіопередавальний центр” обсягом 260 млн грн.