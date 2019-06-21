Фігурант справи "Радіопередавального центру" підтвердив намір іти в Раду

"Так, це правда", - підкреслив він, відповідаючи на уточнююче запитання.

За даними агентства, балотуватися Гунько збирається під прапором "Батьківщини". Утім, в партії цю інформацію поки не підтвердили, але й не спростували, порадивши дочекатися реєстрації ЦВК.

Ще рік тому Гунька звинувачували у підриві обороноздатності країни і знищенні стратегічного обладнання ДП "Радіопередавального центру" в корисливих цілях, вказуючи на наявність в нього корупційних зв’язків з державними і правоохоронними органами.

Генеральний прокурор Юрій Луценко у 2018 році рапортував про затримання в рамках цього кримінального провадження членів злочинної організації, зокрема і Гунько, який входить в орбіту екс-власника банка "Михайлівський" Віктора Поліщука.

"Слідство вивчає міру відповідальності інших осіб, в тому числі - посадових осіб та власників банку "Михайлівський", в заставі якого незаконно перебувала викрадена у держави земля. Закон і Справедливість", - писав він у своєму Facebook.

Але цього року Генеральна прокуратура повідомила, що ця справа вже закрита. Мовляв, слідчим не вдалося знайти доказів вини підозрюваних.

З цією справою та діяльністю Гунько загалом добре обізнаний народний депутат Павло Різаненко, який нещодавно приєднався до партії "Голос". Він вважає, що Гунько не може бути у парламенті і пояснює чому.

"Я дуже добре обізнаний з його (Гунька, - ред.) діяльністю. Це злочинець. Він організував в інтересах Поліщука (бізнесмен, звинувачений прокуратурою у доведенні до банкрутства банку "Михайлівський" і виведенні коштів, - ред.) знищення державного "Радіопередавального центру" з метою викрадення об'єктів нерухомості і землі. Нерухомість у державну власність повернули, а по землі досі ідуть суди.

До речі, зауважте, що по організації цього злочину є засуджені. Люди, стосовно яких є вирок у кримінальному провадженні, визнали свою вину в частині підробки документів з метою викрадення земельної ділянки. На тлі цього я вважаю, що місце Гунька не у ВР, його місце – на лаві підсудних", - сказав Різаненко.

Він зазначає, що закриття справи проти Гунька та взагалі за фактом знищення ДП "Радіопередавальний центр" навряд чи обійшлося без кулуарних домовленостей з правоохоронцями.

"Це якась дивна і дурна ситуація, коли вручили підозри, а потім справу до суду не передали. Це однозначно зговір підозрюваних - злочинців з працівниками правоохоронних органів", - прокоментував ситуацію Різаненко.