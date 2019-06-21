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Фигурант дела "радиопередающего центра" подтвердил намерение идти в Раду

Киев • УНН

 • 21747 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Фигурант дела об уничтожении государственного "Радиопередающего центра" в Броварах Анатолий Гунько будет баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду по 209 округу в Нежине Черниговской области. Об этом заявил сам Гунько в комментарии УНН.

Фигурант дела "радиопередающего центра" подтвердил намерение идти в Раду

"Да, это правда", - подчеркнул он, отвечая на уточняющий вопрос.

По данным агентства, баллотироваться Гунько собирается под флагом "Батькивщины". Впрочем, в партии эту информацию пока не подтвердили, но и не опровергли, посоветовав дождаться регистрации ЦИК.

Еще год назад Гунько обвиняли в подрыве обороноспособности страны и уничтожении стратегического оборудование ГП "Радиопередающего центра" в корыстных целях, указывая на наличие у него коррупционных связей с государственными и правоохранительными органами.

Генеральный прокурор Юрий Луценко в 2018 году рапортовал о задержании в рамках этого уголовного производства членов преступной организации, в том числе и Гунько, который входит в орбиту экс-владельца банка "Михайловский" Виктора Полищука.

"Следствие изучает степень ответственности других лиц, в том числе - должностных лиц и владельцев банка "Михайловский", в залоге которого незаконно находилась похищенная у государства земля. Закон и Справедливость", - писал он в своем Facebook.

Но в этом году Генеральная прокуратура сообщила, что это дело уже закрыто. Мол, следователям не удалось найти доказательств вины подозреваемых.

С этим делом и деятельностью Гунько целом хорошо знаком народный депутат Павел Ризаненко, который недавно присоединился к партии "Голос". Он считает, что Гунько не может быть в парламенте и объясняет почему.

"Я очень хорошо знаком с его (Гунько, - ред.) деятельностью. Это преступник. Он организовал в интересах Полищука (бизнесмен, обвиняемый прокуратурой в доведении до банкротства банка "Михайловский" и выводе средств, - ред.) уничтожение государственного "Радиопередающего центра" с целью похищения объектов недвижимости и земли. Недвижимость в государственную собственность вернули, а по земле до сих пор идут суды.

Кстати, заметьте, что по организации этого преступления является осуждены. Люди, о которых приговор в уголовном производстве, признали свою вину в части подделки документов с целью похищения земельного участка. На фоне этого я считаю, что место Гунько не в ВР, его место - на скамье подсудимых", - сказал Ризаненко.

Он отмечает, что закрытие дела против Гунько и вообще по факту уничтожения ГП "Радиопередающий центр" вряд ли обошлось без кулуарных договоренностей с правоохранителями.

"Это какая-то странная и глупая ситуация, когда вручили подозрения, а затем дело в суд не передали. Это однозначно сговор подозреваемых - преступников с сотрудниками правоохранительных органов", - прокомментировал ситуацию Ризаненко.

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