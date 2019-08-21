Пропавшую женщину вместе с дочерью в Киевской области убили по заказу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В субботу, 17 августа, по пути из Броваров в Киев исчезли две женщины — Надежда Головач 53 лет, и ее 31-летняя дочь Юлия Зайковская, как оказалось позже — обеих женщин убили по заказу. Об этом сообщила прессекретар Генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган, передает УНН.
“Убийство двух женщин, которые два дня назад пропали под Киевом, раскрыто. Подозреваемые в убийстве задержаны”, — говорится в сообщении.
Главным заказчиком убийства стал бывший муж старшей женщины, который спорил в суде с Надеждой Головач за имущество после развода. Как отметила пресс-секретарь генпрокурора, бывший муж Головач действовал в сговоре с его нынешней женой.
“Заказал и оплатил убийство потерпевшей и ее дочери, воспользовавшись для этого услугами ранее судимого за умышленные убийства. Жизнь двух человек заказчики оценили в 50 тысяч долларов”, — заявила Сарган.
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Правоохранители задержали четырех подозреваемых в организации и исполнении заказного убийства. Их ждет избрания меры пресечения. По словам Сарган, по этому делу задержаны всех фигурантов. Помощь прокуратуре и полиции оказывали также работники СБУ.
Напомним, мать Надежда Головач и ее 31-летняя дочь Юлия Зайковская исчезли на пути из Броваров в Киев. Позже правоохранители на территории Броварского района обнаружили автомобиль Toyota Rav4.
В салоне автомобиля полицейские обнаружили и изъяли документы на транспортное средство, водительское удостоверение, личные вещи пропавших женщин. При осмотре на автомобиле эксперт обнаружил отпечатки пальцев и биологические образцы.