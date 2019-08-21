Пропавшую женщину вместе с дочерью в Киевской области убили по заказу

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 83025 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 93893 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 127803 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137937 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126515 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128235 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130311 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153153 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151118 просмотра

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Пропавшую женщину вместе с дочерью в Киевской области убили по заказу

Пропавшую женщину вместе с дочерью в Киевской области убили по заказу

Киев  •  УНН

 • 46259 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В субботу, 17 августа, по пути из Броваров в Киев исчезли две женщины — Надежда Головач 53 лет, и ее 31-летняя дочь Юлия Зайковская, как оказалось позже — обеих женщин убили по заказу. Об этом сообщила прессекретар Генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган, передает УНН.

“Убийство двух женщин, которые два дня назад пропали под Киевом, раскрыто. Подозреваемые в убийстве задержаны”, — говорится в сообщении.

Главным заказчиком убийства стал бывший муж старшей женщины, который спорил в суде с Надеждой Головач за имущество после развода. Как отметила пресс-секретарь генпрокурора, бывший муж Головач действовал в сговоре с его нынешней женой.

“Заказал и оплатил убийство потерпевшей и ее дочери, воспользовавшись для этого услугами ранее судимого за умышленные убийства. Жизнь двух человек заказчики оценили в 50 тысяч долларов”, — заявила Сарган.

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Правоохранители задержали четырех подозреваемых в организации и исполнении заказного убийства. Их ждет избрания меры пресечения. По словам Сарган, по этому делу задержаны всех фигурантов. Помощь прокуратуре и полиции оказывали также работники СБУ.

Напомним, мать Надежда Головач и ее 31-летняя дочь Юлия Зайковская исчезли на пути из Броваров в Киев. Позже правоохранители на территории Броварского района обнаружили автомобиль Toyota Rav4.

В салоне автомобиля полицейские обнаружили и изъяли документы на транспортное средство, водительское удостоверение, личные вещи пропавших женщин. При осмотре на автомобиле эксперт обнаружил отпечатки пальцев и биологические образцы.

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