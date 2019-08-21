Пропавшую женщину вместе с дочерью в Киевской области убили по заказу

КИЕВ. 21 августа. УНН. В субботу, 17 августа, по пути из Броваров в Киев исчезли две женщины — Надежда Головач 53 лет, и ее 31-летняя дочь Юлия Зайковская, как оказалось позже — обеих женщин убили по заказу. Об этом сообщила прессекретар Генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган, передает УНН.