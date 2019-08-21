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Зниклу жінку разом з донькою на Київщині вбили на замовлення

Зниклу жінку разом з донькою на Київщині вбили на замовлення

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. У суботу, 17 серпня, дорогою з Броварів до Києва зникли дві жінки - Надія Головач 53 років, та її 31-річна донька Юлія Зайковська, як виявилось пізніше - обох жінок вбили на замовлення. Про це повідомила прессекретар Генерального прокурора України Юрія Луценко Лариса Сарган, передає УНН.

“Вбивство двох жінок, які два дні тому пропали під Києвом, розкрито. Підозрювані у вбивстві затримані”, — йдеться у повідомленні.

Головним замовником вбивства став колишній чоловік старшої жінки, який сперечався у суді з Надією Головач за майно після розлучення. Як зазначила речниця генпрокурора, колишній чоловік Головач діяв у змові з його теперішньою дружиною.

“Замовив та проплатив вбивство потерпілої та її доньки, скориставшись для цього послугами раніше судимого за умисні вбивства. Життя двох осіб замовники оцінили у 50 тисяч доларів”, — заявила Сарган.

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Правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних в організаціі та виконанні замовного вбивства. На них чекає обрання запобіжного заходу. Зі слів Сарган, у цій справі затримано всіх фігурантів. Допомогу прокуратурі та поліції надавали також працівники СБУ.

Нагадаємо, матір Надія Головач та її 31-річна донька Юлія Зайковська зникли на шляху з Броварів до Києва. Пізніше правоохоронці на території Броварського району виявили автомобіль Toyota Rav4.

У салоні автівки поліцейські виявили та вилучили документи на транспортний засіб, водійське посвідчення, особисті речі зниклих жінок. Під час огляду на автомобілі експерт виявив відбитки пальців та біологічні зразки.

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