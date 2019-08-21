Зниклу жінку разом з донькою на Київщині вбили на замовлення

КИЇВ. 21 серпня. УНН. У суботу, 17 серпня, дорогою з Броварів до Києва зникли дві жінки - Надія Головач 53 років, та її 31-річна донька Юлія Зайковська, як виявилось пізніше - обох жінок вбили на замовлення. Про це повідомила прессекретар Генерального прокурора України Юрія Луценко Лариса Сарган, передає УНН.