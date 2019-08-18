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На Київщині розшукують двох зниклих жінок: матір та дочку

На Київщині розшукують двох зниклих жінок: матір та дочку

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Двоє жінок виїхали з м.Бровари в напрямку столиці і зникли. Про це повідомили в пресслужбі поліції Київської області, передає УНН.

“31-річна Юлія Зайковська та її 53-річна мати, Надія Головач, виїхали на автомобілі Тойота, держномер АІ 2662 ЕЕ, з Броварів у напрямку столиці і зникли”, — йдеться в повідомленні.

За словами поліцейських, чоловік повідомив, що його співмешканка та її матір виїхали вчора, 17 серпня близько 8 вечора у напрямку столиці. Вже за пів години вони перестали виходити на зв’язок.

Наразі працівники поліції проводять усі необхідні оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місцезнаходження зниклих жінок.

“Усі, кому відоме місцеперебування розшукуваних жінок, або хто володіє будь-якою інформацією про можливе місце їх знаходження, повідомте на спецлінію 102! Анонімність гарантується!”, — закликають поліцейські.

Нагадаємо, у Кременчуці поліція розшукує батьків дитини.

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