На Київщині розшукують двох зниклих жінок: матір та дочку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Двоє жінок виїхали з м.Бровари в напрямку столиці і зникли. Про це повідомили в пресслужбі поліції Київської області, передає УНН.
“31-річна Юлія Зайковська та її 53-річна мати, Надія Головач, виїхали на автомобілі Тойота, держномер АІ 2662 ЕЕ, з Броварів у напрямку столиці і зникли”, — йдеться в повідомленні.
За словами поліцейських, чоловік повідомив, що його співмешканка та її матір виїхали вчора, 17 серпня близько 8 вечора у напрямку столиці. Вже за пів години вони перестали виходити на зв’язок.
Наразі працівники поліції проводять усі необхідні оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місцезнаходження зниклих жінок.
“Усі, кому відоме місцеперебування розшукуваних жінок, або хто володіє будь-якою інформацією про можливе місце їх знаходження, повідомте на спецлінію 102! Анонімність гарантується!”, — закликають поліцейські.
Нагадаємо, у Кременчуці поліція розшукує батьків дитини.