У Кременчуці поліція розшукує батьків дитини

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Хлопчика (приблизно 2-3 років) на перехресті вулиць Пролетарської та Першотравневої у Кременчуці, близько 11:30, виявила місцева мешканка. Жінка провела дитину до кафе, щоб нагодувати, та зателефонувала на лінію 102. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП У Полтавській області.

Патрульним поліцейським, які негайно прибули за викликом, хлопчик розповів, що (нібито) приїхав до міста потягом (можливо маршруткою) з мамою Юлею. Також у нього є дві сестрички (Віка і Яна) і братик Богдан.

Якщо ви упізнали цю дитини і вам відома інформація про її батьків, чи інші відомості, що можуть допомогти у встановленні її рідних, зателефонуйте до поліції:

- 098-189-99-44 (чергова частина відділення поліції № 1 м. Кременчук),
- 098-739-26-30 (чергова частина Кременчуцького відділу поліції)
або 102.

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