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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 132480 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 142003 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 128886 просмотра

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6 марта, 14:10 • 129600 просмотра

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В Кременчуге полиция разыскивает родителей ребенка

В Кременчуге полиция разыскивает родителей ребенка

Киев  •  УНН

 • 10369 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Мальчика (примерно 2-3 лет) на перекрестке улиц Пролетарской и Первомайской в Кременчуге, около 11:30 13 августа, обнаружила местная жительница. Женщина провела ребенка в кафе, чтобы накормить, и позвонила на линию 102. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП В Полтавской области.

Патрульным полицейским, которые немедленно прибыли по вызову, мальчик рассказал, что (якобы) приехал в город поездом (возможно маршруткой) с мамой Юлей. Также у него есть две сестрички (Вика и Яна) и брат Богдан.

Если вы узнали эту ребенка и вам известна информация о ее родителей, другие сведения, которые могут помочь в установлении ее родных, позвоните в полицию:

- 098-189-99-44 (дежурная часть отделения полиции № 1 г.Кременчуг),
- 098-739-26-30 (дежурная часть Кременчугского отдела полиции)
или 102.

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