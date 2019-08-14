В Кременчуге полиция разыскивает родителей ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Мальчика (примерно 2-3 лет) на перекрестке улиц Пролетарской и Первомайской в Кременчуге, около 11:30 13 августа, обнаружила местная жительница. Женщина провела ребенка в кафе, чтобы накормить, и позвонила на линию 102. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП В Полтавской области.
Патрульным полицейским, которые немедленно прибыли по вызову, мальчик рассказал, что (якобы) приехал в город поездом (возможно маршруткой) с мамой Юлей. Также у него есть две сестрички (Вика и Яна) и брат Богдан.
Если вы узнали эту ребенка и вам известна информация о ее родителей, другие сведения, которые могут помочь в установлении ее родных, позвоните в полицию:
- 098-189-99-44 (дежурная часть отделения полиции № 1 г.Кременчуг),
- 098-739-26-30 (дежурная часть Кременчугского отдела полиции)
или 102.