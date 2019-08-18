На Киевщине разыскивают двух пропавших женщин: мать и дочь
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Две женщины выехали из г. Бровары в направлении столицы и исчезли. Об этом сообщили в пресс-служб полиции Киевской области, передает УНН.
“31-летняя Юлия Зайковская и ее 53-летняя мать, Надежда Головач, выехали на автомобиле Тойота, госномер АИ 2662 ЭЭ, из Броваров в направлении столицы и исчезли”, — говорится в сообщении.
По словам полицейских, мужчина сообщил, что его сожительница и ее мать выехали вчера, 17 августа около 8 вечера в направлении столицы. Уже через полчаса они перестали выходить на связь.
Сейчас сотрудники полиции проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавших женщин.
“Все, кому известно местонахождение разыскиваемых женщин, или кто владеет какой-либо информацией о возможном месте их нахождения, сообщите по спецлинии 102! Анонимность гарантируется!”, — призывают полицейские.
Напомним, в Кременчуге полиция разыскивает родителей ребенка.