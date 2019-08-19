Поліцейські знайшли автомобіль, на якому вчора зникли мати з донькою
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Київській області поліцейські знайшли автомобіль, на якому напередодні зникли мати з донькою, передає УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції у Київській області.
“Автомобіль „Toyota Rav4“, держномер АІ 2662 ЕЕ, розшукали працівники поліції Київщини на території Броварського району. В салоні автівки поліцейські виявили та вилучили документи на транспортний засіб, водійське посвідчення, особисті речі зниклих жінок. Під час огляду на автомобілі експерт виявив відбитки пальців та біологічні зразки”, — вказано у повідомленні.
Оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місцезнаходження Юлії Зайковської та Надії Головач, які зникли 17 серпня, тривають.
Як повідомлялось раніше, 31-річна Юлія Зайковська та її 53-річна мати, Надія Головач, виїхали на автомобілі Тойота, з Броварів у напрямку столиці і зникли.