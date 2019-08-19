Полицейские нашли автомобиль, на котором вчера исчезли мать с дочерью

“Автомобиль „Toyota Rav4“, госномер АИ 2662 ЭЭ, разыскали работники полиции Киевской области на территории Броварского района. В салоне автомобиля полицейские обнаружили и изъяли документы на транспортное средство, водительское удостоверение, личные вещи пропавших женщин. При осмотре на автомобиле эксперт обнаружил отпечатки пальцев и биологические образцы”, — указано в сообщении.

Оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения Юлии Зайковской и Надежды Головач, пропавших 17 августа, продолжаются.

Как сообщалось ранее, 31-летняя Юлия Зайковская и ее 53-летняя мать, Надежда Головач, выехали на автомобиле Тойота, из Броваров в направлении столицы и исчезли.