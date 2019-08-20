Исчезнувшая вместе с дочерью в Киевской области женщина является владелицей комплекса отдыха
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Женщина, которая 17 августа вместе с дочкой исчезла после выезда из Броваров, является владелицей гостинично-развлекательного комплекса. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
"Она (Надежда Головач - ред.) частный предприниматель, владелица гостиничного комплекса для отдыха в Броварах", - сообщил собеседник.
Напомним, мать Надежда Головач и ее 31-летняя дочь Юлия Зайковская исчезли на пути из Броваров в Киев. Позже правоохранители на территории Броварского района обнаружили автомобиль Toyota Rav4.
В салоне автомобиля полицейские обнаружили и изъяли документы на транспортное средство, водительское удостоверение, личные вещи пропавших женщин. При осмотре на автомобиле эксперт обнаружил отпечатки пальцев и биологические образцы.
Оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения женщин продолжаются.