Зникла разом з донькою на Київщині жінка є власницею комплексу відпочинку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Жінка, яка 17 серпня разом з донькою зникла після виїзду з Броварів, є власницею готельно-відпочинкового комплексу. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
"Вона (Надія Головач – ред.) приватний підприємець, власниця готельного комплексу для відпочинку у Броварах", - повідомив співрозмовник.
Нагадаємо, матір Надія Головач та її 31-річна донька Юлія Зайковська зникли на шляху з Броварів до Києва. Пізніше правоохоронці на території Броварського району виявили автомобіль Toyota Rav4.
У салоні автівки поліцейські виявили та вилучили документи на транспортний засіб, водійське посвідчення, особисті речі зниклих жінок. Під час огляду на автомобілі експерт виявив відбитки пальців та біологічні зразки.
Оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місцезнаходження жінок тривають.