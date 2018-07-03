Найденные в тайской пещере дети могут оставаться там месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Футбольная комнад из 12 детей и их тренер, которые оказались в ловушке в тайской пещере, могут еще там оставаться несколько месяцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС-Украина.
Детская группа исчезла в пещере девять дней назад, а в понедельник вечером их обнаружили водолазы на небольшом сухом выступлении в затопленной пещере.
Спасатели сейчас борются с подъемом воды, чтобы передать группе провизию.
Военные допускают, что пища может потребоваться еще следующие четыре месяца.
Как сообщал УНН, в Таиланде нашли живыми всех 12 детей-футболистов, которые несколько дней назад назад исчезли в пещере.
Пока подростков не достали из пещеры. Спасатели отмечают, что нашли их и убедились, что все пропавшие живы. Для их освобождения из пещер откачивают воду.