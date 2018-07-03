Знайдені в тайській печері діти можуть лишатися там місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Футбольна комнада з 12 дітей та їх тренер, які опинилися у пастці в тайській печері, можуть ще там лишатися кілька місяців. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС-Україна.
Дитяча група зникла в печері дев'ять днів тому, а в понеділок увечері їх виявили водолази на невеликому сухому виступі в затопленій печері.
Рятувальники зараз борються з підйомом води, аби передати групі провізію.
Військові допускають, що їжа може бути потрібна ще наступні чотири місяці.
Як повідомляв УНН, у Таїланді знайшли живими всіх 12 дітей-футболістів, які декілька днів тому назад зникли у печері.
Поки що підлітків не дістали з печери. Рятувальники зазначають, що знайшли їх і переконалися, що всі зниклі живі. Для їхнього визволення з печер відкачують воду.