Знайдені в тайській печері діти можуть лишатися там місяці

Дитяча група зникла в печері дев'ять днів тому, а в понеділок увечері їх виявили водолази на невеликому сухому виступі в затопленій печері.

Рятувальники зараз борються з підйомом води, аби передати групі провізію.

Військові допускають, що їжа може бути потрібна ще наступні чотири місяці.



Як повідомляв УНН, у Таїланді знайшли живими всіх 12 дітей-футболістів, які декілька днів тому назад зникли у печері.



Поки що підлітків не дістали з печери. Рятувальники зазначають, що знайшли їх і переконалися, що всі зниклі живі. Для їхнього визволення з печер відкачують воду.