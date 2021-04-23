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СМИ указали на связь между ГРУ и серией взрывов складов с боеприпасами в Болгарии

СМИ указали на связь между ГРУ и серией взрывов складов с боеприпасами в Болгарии

Киев  •  УНН

 • 20721 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Предполагаемые российские агенты находились в Болгарии в 2014 и 2015 годах во время взрывов на шести оружейных складах. Об этом сообщает болгарская служба "Радио Свобода", передает УНН.

Цитата:

"Новый анализ Болгарской службы Радио Свобода добавляет дополнительные доказательства, указывающие на возможную связь между российской военной разведкой, известной как ГРУ, и болгарскими взрывами", - говорится в материалах журналистов.

Детали

Сообщается, что примерно в то же время, когда произошли взрывы на заводе в Вазове весной 2015 года по крайне мере шесть россиян, которые были идентифицированы или предположительно являются агентами ГРУ, регулярно приезжали в Болгарию и выезжали из нее.

Кроме того, данные о полетах и данные GPS, впервые собранные Bellingcat, показывают, что еще один предполагаемый агент ГРУ путешествовал в Болгарию и из ней, незадолго до взрывов 2014 года.

Контекст

Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам на военных складах в Врбетице в 2014 году. По подозрению в организации взрывов в розыск объявили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Ранее Великобритания назвала их сотрудниками ГРУ, которые отравили в Солсбери Сергея и Юлию Скрипаль.

Москва назвала обвинения Праги абсурдными и голословными.

Вслед за заявлением, Чехия также объявила персонами нон грата 18 российских дипломатов, которых власти страны считают агентами ГРУ и СВР.

Россия в ответ выслала 20 чешских дипломатов.

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