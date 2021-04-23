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ЗМІ вказали на зв'язок між ГРУ і серією вибухів складів з боєприпасами в Болгарії

Київ • УНН

 • 20737 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Можливі російські агенти перебували в Болгарії в 2014 і 2015 роках під час вибухів на шести збройових складах. Про це повідомляє болгарська служба "Радіо Свобода", передає УНН.

Цитата:

"Новий аналіз Болгарської служби Радіо Свобода додає додаткові докази, що вказують на можливий зв'язок між російською військовою розвідкою, відомою як ГРУ, і болгарськими вибухами", - йдеться в матеріалах журналістів.

Деталі

Повідомляється, що приблизно в той же час, коли сталися вибухи на заводі в Вазові навесні 2015 року щонайменше шість росіян, які були ідентифіковані або імовірно є агентами ГРУ, регулярно приїжджали до Болгарії та виїзджали з неї.

Крім того, дані про польоти і дані GPS, вперше зібрані Bellingcat, показують, що ще один можливий агент ГРУ подорожував до Болгарії та з неї, незадовго до вибухів 2014 року.

Контекст

Чехія звинуватила російські спецслужби в причетності до вибухів на військових складах в Врбетіце в 2014 році. За підозрою в організації вибухів в розшук оголосили росіян Олександра Петрова і Руслана Боширова. Раніше Велика Британія назвала їх співробітниками ГРУ, які отруїли в Солсбері Сергія та Юлію Скрипаль.

Москва назвала звинувачення Праги абсурдними і голослівними.

Слідом за заявою, Чехія також оголосила персонами нон грата 18 російських дипломатів, яких влада країни вважає агентами ГРУ і СЗР.

Росія у відповідь вислала 20 чеських дипломатів.

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