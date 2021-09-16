СМИ: в Афганистане "расцвел" черный рынок иностранных виз
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. На фоне закрытия большинства иностранных посольств в Кабуле после падения бывшего правительства, и того, что количество людей, которые нуждаются в визе, увеличилось, в Афганистане процветает черный рынок иностранных виз. Об этом сообщает афганский телеканал TOLO News, пишет УНН.
Детали
Как отмечает телеканал, ряд туристических агентств заявляют, что сейчас легально можно получить только пакистанские визы, но визы ряда других стран "продаются на черном рынке по высоким ценам".
Директор одного из турагентств в Кабуле Шафи Самим сообщил TOLO News, что люди покупают визы на черном рынке по цене, вдвое или втрое превышающей обычную. "Реальная цена за визу в Таджикистан составляет 60 долларов, но на черном рынке она составляет от 350 до 400 долларов. Реальная цена турецкой визы составляет 120 долларов, но на черном рынке до 5000 долларов", - сказал Самим.
Ряд представителей туристических агентств призвали другие государства вновь открыть свои посольства в Кабуле и выдавать визы афганцам.
Справочно
Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид 7 сентября объявил о новом временном правительстве.