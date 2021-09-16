ЗМІ: в Афганістані "розквітнув" чорний ринок іноземних віз

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Як зазначає телеканал, низка туристичних агентств заявляють, що наразі легально можна отримати тільки пакистанські візи, але візи низки інших країн "продаються на чорному ринку за високими цінами".

Директор одного з турагентств в Кабулі Шафі Самім повідомив TOLO News, що люди купують візи на чорному ринку за ціною, яка вдвічі або втричі перевищує звичайну. "Реальна ціна за візу в Таджикистан становить 60 доларів, але на чорному ринку вона становить від 350 до 400 доларів. Реальна ціна турецької візи становить 120 доларів, але на чорному ринку до 5000 доларів", - сказав Самім.

Низка представників туристичних агентств закликали інші держави знову відкрити свої посольства в Кабулі і видавати візи афганцям.

Довідково

Рух “Талібан” розгорнув масштабну операцію з встановлення контролю над Афганістаном після оголошення США навесні про намір вивести звідти військові сили. 15 серпня президент Ашраф Гані склав повноваження і покинув країну, а таліби без бою увійшли в Кабул. Представник “Талібану” Забіхулла Муджахід 7 вересня оголосив про новий тимчасовий уряд.