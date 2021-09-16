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ЗМІ: в Афганістані "розквітнув" чорний ринок іноземних віз

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. На тлі закриття більшості іноземних посольств у Кабулі після падіння колишнього уряду, та того, що кількість людей, які потребують візи, збільшилася, в Афганістані процвітає чорний ринок іноземних віз. Про це повідомляє афганський телеканал TOLO News, пише УНН.

Деталі

Як зазначає телеканал, низка туристичних агентств заявляють, що наразі легально можна отримати тільки пакистанські візи, але візи низки інших країн "продаються на чорному ринку за високими цінами".

Директор одного з турагентств в Кабулі Шафі Самім повідомив TOLO News, що люди купують візи на чорному ринку за ціною, яка вдвічі або втричі перевищує звичайну. "Реальна ціна за візу в Таджикистан становить 60 доларів, але на чорному ринку вона становить від 350 до 400 доларів. Реальна ціна турецької візи становить 120 доларів, але на чорному ринку до 5000 доларів", - сказав Самім.

Низка представників туристичних агентств закликали інші держави знову відкрити свої посольства в Кабулі і видавати візи афганцям.

Довідково

Рух “Талібан” розгорнув масштабну операцію з встановлення контролю над Афганістаном після оголошення США навесні про намір вивести звідти військові сили. 15 серпня президент Ашраф Гані склав повноваження і покинув країну, а таліби без бою увійшли в Кабул. Представник “Талібану” Забіхулла Муджахід 7 вересня оголосив про новий тимчасовий уряд.

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