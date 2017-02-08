СМИ: в центре Николаева перевернулся автомобиль скорой помощи

"УАЗ" ехал по проспекту со стороны ул. Артема в направлении ул. Дзержинского. У Дома учителя на дорогу внезапно выбежал человек. Пытаясь избежать наезда на пешехода, водитель "скорой" резко крутанул руль влево. Автомобиль занесло, он изменил траекторию движения, выехал за пределы проезжей части и врезался в металлический забор и перевернулся ", - говорится в сообщении.

"Скорая" возвращалась из областной детской больницы, куда она увезла больного ребенка. В автомобиле находились водитель, врач и фельдшер. Никто из них не пострадал. Автомобиль получил значительные механические повреждения.

Пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть, задержала полиция. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.