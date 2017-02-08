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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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ЗМІ: у центрі Миколаєва перекинувся автомобіль швидкої допомоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Миколаєві вчора, 7 лютого ввечері, на Центральному проспекті перекинувся автомобіль швидкої медичної допомоги УАЗ 452, передає УНН з посиланням на “Новини Миколаєва”.

ЗМІ: у центрі Миколаєва перекинувся автомобіль швидкої допомоги

“УАЗ” їхав по проспекту з боку вул. Артема у напрямку вул. Дзержинського. Біля Будинку вчителя на дорогу раптово вибіг чоловік. Намагаючись уникнути наїзду на пішохода, водій “швидкої” різко крутнув кермо вліво. Автомобіль занесло, він змінив траєкторію руху, виїхав за межі проїжджої частини і врізався в чавунний паркан і перевернувся“, — йдеться в повідомленні.

“Швидка” поверталася з обласної дитячої лікарні, куди вона відвезла хворого дитини. В автомобілі перебували водій, лікар і фельдшер. Ніхто з них не постраждав. Автомобіль отримав значні механічні пошкодження.

Пішохода, який раптово вибіг на проїжджу частину, затримала поліція. За попередніми даними, він знаходився в стані алкогольного сп’яніння.

Українські Національні Новини

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