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СМИ: в Пентагоне подтвердили, что буксир "Василий Бех" был уничтожен ракетой "Гарпун"

Киев • УНН

 • 99694 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Чиновник Минобороны США подтвердил, что российский буксир “Василий Бех” был уничтожен ракетой “Гарпун”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter журналиста Washington Post Дэна Ламота.

Детали

По его словам, ВСУ поразили российский военно-морской буксир по крайней мере одной ракетой “Гарпун”. Также источник в Пентагоне отмечает, что ракеты произведены в США, но поставлялись Украине третьей страной.

Контекст

Военно-морские силы ВСУ нанесли ракетный удар по буксиру черноморского флота рф “Василий Бех”, который вез российских военных к острову Змеиный и имел в борту ЗРК “ТОР”.

По словам председателя Одесской ОВА Максима Марченко, украинские военные ударили по буксиру ракетами Harpoon.

Добавим

Буксир водоизмещением 1605 тонн “Василий Бех” построили на астраханском судоремонтном заводе. Его приняли в состав черноморского флота рф в 2017 году.

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