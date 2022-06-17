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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 43597 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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ВМС ЗСУ вдарили по російському буксиру "Василій Бех"

ВМС ЗСУ вдарили по російському буксиру "Василій Бех"

Київ • УНН

 • 1766293 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Військово-морські сили ЗСУ завдали ракетного удару по буксиру чорноморського флоту рф "Василій Бех", який віз російських військових до острова Зміїний та мав на борту ЗРК "ТОР". Про це повідомили на Facebook-сторінці ВМС ЗСУ, інформує УНН.

Деталі

"В акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту "васілій бех", під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту. Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу "ТОР" не завадило Військово-морським силам України ЗС України демілітаризувати російських загарбників", – ідеться у повідомленні.

За словами голови Одеської ОВА Максима Марченко, українські військові вдарили по буксиру ракетами Harpoon.

Додамо

Буксир водотоннажністю 1605 тон "Василій Бех" побудували на астраханському судноремонтному заводі. Його прийняли до складу чорноморського флоту рф у 2017 році.

Нагадаємо

У квітні ЗСУ ракетами "Нептун" потопили російський крейсер "москва".

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