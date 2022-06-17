ВМС ЗСУ вдарили по російському буксиру "Василій Бех"

Деталі

"В акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту "васілій бех", під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту. Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу "ТОР" не завадило Військово-морським силам України ЗС України демілітаризувати російських загарбників", – ідеться у повідомленні.

За словами голови Одеської ОВА Максима Марченко, українські військові вдарили по буксиру ракетами Harpoon.

Додамо

Буксир водотоннажністю 1605 тон "Василій Бех" побудували на астраханському судноремонтному заводі. Його прийняли до складу чорноморського флоту рф у 2017 році.

Нагадаємо

У квітні ЗСУ ракетами "Нептун" потопили російський крейсер "москва".