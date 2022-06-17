ВМС ВСУ ударили по российскому буксиру "Василий Бех"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Военно-морские силы ВСУ нанесли ракетный удар по буксиру черноморского флота рф "Василий Бех", который вез российских военных на остров Змеиный и имел на борту ЗРК "ТОР". Об этом сообщили на Facebook-странице ВМС ВСУ, передает УНН.
Детали
"В акватории Черного моря был поражен буксир черноморского флота "василий бех", во время транспортировки им на остров Змеиный боеприпасов, вооружения и личного состава черноморского флота. Даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса "ТОР" не помешало Военно-морским силам Украины ВС Украины демилитаризировать российских захватчиков", – говорится в сообщении.
По словам главы Одесской ОВ Максима Марченко, украинские военные ударили по буксиру ракетами Harpoon.
Добавим
Буксир водоизмещением 1605 тонн "Василий Бех" был построен на астраханском судоремонтном заводе. Его приняли в состав черноморского флота рф в 2017 году.
Напомним
В апреле ВСУ ракетами "Нептун" потопили российский крейсер "москва".