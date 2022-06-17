«П'ємо до дна за російський флот»: Рєзніков потролив росіян

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«Серед міністрів групи Рамштайн є популярний тост: «До дна за російський флот! До дна!». Нептун охороняє Чорне море у гарній компанії. Шукаємо наступну мету разом із морським коником», - написав міністр у Twitter, опублікувавши фото з нашивкою із зображенням морського коника.

Нагадаємо

Сьогодні стало відомо, що Військово-морські сили України вдарили ракетами Harpoon по буксиру чорноморського флоту рф "Василь Бех", який віз російських військових до острова Зміїний і мав на борту ЗРК "ТОР".

За попередніми даними, внаслідок ракетного удару було вражено 70% екіпажу, доля інших – невідома.