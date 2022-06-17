Ракетний удар по російському буксиру "Василій Бех": уражено 70% екіпажу

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"Незважаючи на оздоблення зенітно-ракетним комплексом "ТОР", буксир перетворено на плавуче вогнище. За попередніми даними, уражено 70% екіпажу, доля решти – невідома", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, ворожі кораблі намагаються проводити пошуково-рятувальну операцію.

Нагадаємо

Військово-морські сили ЗСУ вдарили ракетами Harpoon по буксиру чорноморського флоту рф "Василій Бех", який віз російських військових до острова Зміїний та мав на борту ЗРК "ТОР".