Ракетний удар по російському буксиру "Василій Бех": уражено 70% екіпажу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. За попередніми даними, внаслідок ракетного удару по буксиру чорноморського флоту рф "Василій Бех" було уражено 70% екіпажу, доля решти – невідома. Про це повідомило оперативне командування "Південь", інформує УНН.
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"Незважаючи на оздоблення зенітно-ракетним комплексом "ТОР", буксир перетворено на плавуче вогнище. За попередніми даними, уражено 70% екіпажу, доля решти – невідома", – ідеться у повідомленні.
Як зазначили, ворожі кораблі намагаються проводити пошуково-рятувальну операцію.
Нагадаємо
Військово-морські сили ЗСУ вдарили ракетами Harpoon по буксиру чорноморського флоту рф "Василій Бех", який віз російських військових до острова Зміїний та мав на борту ЗРК "ТОР".