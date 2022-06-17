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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 19524 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 63060 перегляди

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1 квітня, 10:23 • 159464 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 163939 перегляди

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Ракетний удар по російському буксиру "Василій Бех": уражено 70% екіпажу

Ракетний удар по російському буксиру "Василій Бех": уражено 70% екіпажу

Київ • УНН

 • 1551472 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. За попередніми даними, внаслідок ракетного удару по буксиру чорноморського флоту рф "Василій Бех" було уражено 70% екіпажу, доля решти – невідома. Про це повідомило оперативне командування "Південь", інформує УНН.

Деталі

"Незважаючи на оздоблення зенітно-ракетним комплексом "ТОР", буксир перетворено на плавуче вогнище. За попередніми даними, уражено 70% екіпажу, доля решти – невідома", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, ворожі кораблі намагаються проводити пошуково-рятувальну операцію.

Нагадаємо

Військово-морські сили ЗСУ вдарили ракетами Harpoon по буксиру чорноморського флоту рф "Василій Бех", який віз російських військових до острова Зміїний та мав на борту ЗРК "ТОР".

Українські Національні Новини

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