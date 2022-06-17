Ракетный удар по российскому буксиру "Василий Бех": поражено 70% экипажа
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. По предварительным данным, в результате ракетного удара по буксиру черноморского флота рф "Василий Бех" было поражено 70% экипажа, судьба остальных – неизвестна. Об этом сообщило оперативное командование "Юг", информирует УНН.
Детали
"Несмотря на отделку зенитно-ракетным комплексом "ТОР", буксир превращен в плавучий очаг. По предварительным данным, поражено 70% экипажа, судьба остальных – неизвестна", – говорится в сообщении.
Как отметили, вражеские корабли пытаются проводить поисково-спасательную операцию.
Напомним
Военно-морские силы ВСУ ударили ракетами Harpoon по буксиру черноморского флота России "Василий Бех", который вез российских военных к острову Змеиный и имел на борту ЗРК "ТОР".