ЗМІ: у Пентагоні підтвердили, що буксир “Василій Бех” був знищений ракетою “Гарпун”

Деталі

За його словами, ЗСУ вразили російський військово-морський буксир принаймні однією ракетою “Гарпун”. Також джерело в Пентагоні зазначає, що ракети вироблені в США, але поставлялися Україні третьою країною.

Контекст

Військово-морські сили ЗСУ завдали ракетного удару по буксиру чорноморського флоту рф “Василій Бех”, який віз російських військових до острова Зміїний та мав на борту ЗРК “ТОР”.

За словами голови Одеської ОВА Максима Марченко, українські військові вдарили по буксиру ракетами Harpoon.

Додамо

Буксир водотоннажністю 1605 тон “Василій Бех” побудували на астраханському судноремонтному заводі. Його прийняли до складу чорноморського флоту рф у 2017 році.

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