СМИ: во Франции произошел взрыв на АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Во Франции в четверг утром произошел взрыв на АЭС во Фламанвиле, вероятно, есть раненые. Об этом сообщает французская газета Ouest France, передает УНН.
"В четверг около 10:00 по местному времени произошел взрыв на атомной электростанции во Фламанвиле", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на место отправили представителей служб безопасности для оказания помощи.
Указано, что взрыв произошел в машинном зале электростанции.
По предварительным данным, могут быть раненые. Согласно данным префектуры, план особого вмешательства не применяется из-за отсутствия какой-либо ядерной опасности.
По словам пожарных, о взрыве и пожае сообщили на заводе за пределами ядерной зоны.
На место отправили медиков.