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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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СМИ: во Франции произошел взрыв на АЭС

Киев • УНН

 • 14039 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Во Франции в четверг утром произошел взрыв на АЭС во Фламанвиле, вероятно, есть раненые. Об этом сообщает французская газета Ouest France, передает УНН.

СМИ: во Франции произошел взрыв на АЭС

"В четверг около 10:00 по местному времени произошел взрыв на атомной электростанции во Фламанвиле", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на место отправили представителей служб безопасности для оказания помощи.

Указано, что взрыв произошел в машинном зале электростанции.

По предварительным данным, могут быть раненые. Согласно данным префектуры, план особого вмешательства не применяется из-за отсутствия какой-либо ядерной опасности.

По словам пожарных, о взрыве и пожае сообщили на заводе за пределами ядерной зоны.

На место отправили медиков.

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