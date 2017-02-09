ЗМІ: у Франції стався вибух на АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У Франції у четвер зранку стався вибух на АЕС у Фламанвілі, ймовірно, є поранені. Про це повідомляє французька газета Ouest France, передає УНН.
"У четвер близько 10:00 за місцевим часом стався вибух на атомній електростанції в Фламанвілі", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на місце відправили представників служб безпеки для надання допомоги.
Вказано, що вибух стався у машинному залі електростанції.
За попередніми даними, можуть бути поранені. Згідно з даними префектури, план особливого втручання не застосовується через відсутність будь-якої ядерної небезпеки.
За словами пожежників, вибух і пожежа були повідомлені на заводі поза межами ядерної зони.
На місце відправили медиків.