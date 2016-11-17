СМИ: соперник Д.Трампа сенатор Т.Круз рассматривается в качестве кандидата на должность министра
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сенатор от штата Техас республиканец Тед Круз, бывший основной соперник Дональда Трампа на этапе первичных выборов, рассматривается в качестве одного из возможных претендентов на должность члена кабинета министров в новой администрации, передает УНН со ссылкой на CNN.
Т.Круз "включен в длинный список кандидатов на замещение должности министра юстиции". Телекомпания не указала источник этой информации.
В минувший вторник избранный президент США Д.Трамп провел встречу с Т.Крузом в своей штаб-квартире в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке. О содержании их разговора не сообщается. Представитель сенатора Кэтрин Фрейзер отметила в интервью CNN, что Т.Круз "намерен оказать помощь администрации Трампа", однако не сообщила подробностей.
В ходе предвыборной кампании у Т.Круза сложились крайне напряженные отношения с Д.Трампом, и он долго воздерживался от того, чтобы поддержать миллиардера в борьбе за президентское кресло.
Как сообщал УНН, Госдепартамент США продолжает работу в рамках договоренностей по борьбе с изменениями климата и о создании транстихоокеанский партнерства .