ЗМІ: суперник Д.Трампа сенатор Т.Круз розглядається в якості кандидата на посаду міністра
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сенатор від штату Техас республіканець Тед Круз, колишній основний суперник Дональда Трампа на етапі первинних виборів, розглядається в якості одного з можливих претендентів на посаду члена кабінету міністрів в новій адміністрації, передає УНН з посиланням на CNN.
Т.Круз “включений в довгий список кандидатів на заміщення посади міністра юстиції”. Телекомпанія не вказала джерело цієї інформації.
У минулий вівторок обраний президент США Д.Трамп провів зустріч з Т.Крузом у своїй штаб-квартирі в хмарочосі Trump Tower в Нью-Йорку. Про зміст їхньої розмови не повідомляється. Представник сенатора Кетрін Фрейзер зазначила в інтерв’ю CNN, що Т.Круз “має намір надати допомогу адміністрації Трампа”, однак не повідомила подробиць.
В ході передвиборної кампанії у Т.Круза склалися вкрай напружені відносини з Д.Трампом, і він довго утримувався від того, щоб підтримати мільярдера в боротьбі за президентське крісло.
Як повідомляв УНН, Держдепартамент США продовжує роботу в рамках домовленостей з боротьби зі змінами клімату і про створення транстихоокеанського партнерства.