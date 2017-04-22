СМИ: США вводят новые санкции против Ирана

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39708 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102142 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156086 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116318 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116387 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112484 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104213 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107055 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103554 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153482 просмотра

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СМИ: США вводят новые санкции против Ирана

СМИ: США вводят новые санкции против Ирана

Киев  •  УНН

 • 10796 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Соединенные Штаты вводят новые санкции в ответ на программу испытания Ираном баллистических ракет, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Так, санкции вводятся в отношении 13 отдельных лиц и 12 организаций.

Санкции, в частности, направлены против иранских сетей поддержки в Китае и Объединенных Арабских Эмиратах, которые пытаются помочь Тегерану получить технологию и материалы для развития программы изготовления баллистических ракет.

Официальные лица заявили, что причиной мероприятий было испытание баллистической ракеты 29 января вопреки резолюции ООН, которая запрещает Ирану проводить такие испытания.

"Это только начальные шаги на провокационное поведение Ирана", - заявил чиновник из администрации президента США Дональда Трампа.

Напомним, госсекретарь США Р.Тиллерсон раскритиковал договор о ядерной программе Ирана.

 

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