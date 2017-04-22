СМИ: США вводят новые санкции против Ирана

Так, санкции вводятся в отношении 13 отдельных лиц и 12 организаций.

Санкции, в частности, направлены против иранских сетей поддержки в Китае и Объединенных Арабских Эмиратах, которые пытаются помочь Тегерану получить технологию и материалы для развития программы изготовления баллистических ракет.

Официальные лица заявили, что причиной мероприятий было испытание баллистической ракеты 29 января вопреки резолюции ООН, которая запрещает Ирану проводить такие испытания.

"Это только начальные шаги на провокационное поведение Ирана", - заявил чиновник из администрации президента США Дональда Трампа.

Напомним, госсекретарь США Р.Тиллерсон раскритиковал договор о ядерной программе Ирана.