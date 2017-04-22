ЗМІ: США запроваджують нові санкції проти Ірану

Так, санкції вводяться стосовно 13 окремих осіб і 12 організацій.

Санкції, зокрема, скеровані проти іранських мереж підтримки в Китаї і Об’єднаних Арабських Еміратах, які намагаються допомогти Тегерану отримати технологію і матеріали для розвитку програми виготовлення балістичних ракет.

Офіційні особи заявили, що причиною заходів було випробування балістичної ракети 29 січня всупереч резолюції ООН, яка забороняє Іранові проводити такі випробування.

"Це тільки початкові кроки у відповідь на провокаційну поведінку Ірану", – заявив високопосадовець з адміністрації президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, держсекретар США Р.Тіллерсон розкритикував договір про ядерну програму Ірану.